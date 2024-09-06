دهوك تستعد لتنظيم مهرجان العنب والعسل السابع عشر

ينظم سنوياً، بدعم من حكومة إقليم كوردستان، مهرجان خاص للمنتجات المحلية في دهوك، ومن المقرر هذا العام افتتاح مهرجان العنب والعسل بهدف خلق سوق للمنتجات المحلية.

وبدعم من حكومة إقليم كوردستان وبإشراف د. علي تتر محافظ دهوك، سيتم افتتاح مهرجان العنب والعسل السابع عشر يوم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر 2024 الساعة 11 صباحا في فاملي مول في دهوك.

وتعمل اللجنة المنظمة للمهرجان لاستكمال الاستعدادات لهذا الموعد.

وبحسب المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، سيشارك 20 مزارعاً للعنب و21 نحالاً في مهرجان العنب والعسل لهذا العام وسيقدمون منتجاتهم، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أكثر من 50 مادة ومتعلقات العسل والمنتجات المحلية لقرى كوردستان أمام الزوار.

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