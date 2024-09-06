تنفيذ مشاريع بكلفة نحو 8 مليار دينار هذا العام في عقرة وبردرش

أكدت مديرية الطرق في قضاء عقرة انه تم تنفيذ مشاريع بنحو 8 مليار دينار في قضائي عقرة وبردرش هذا العام.

وقال محسن ميراني مدير مديرية الطرق في قضاء عقرة لكوردستان24 اليوم الجمعة 6 أيلول 2024 “يعد قطاع الطرق من أهم القطاعات الحيوية للتنمية في كافة البلدان، ولذلك نحن في عقرة عملنا بشكل مستمر في إطار البرنامج الحكومي لحكومة إقليم كوردستان للنهوض بهذا القطاع المهم”.

وأضاف ميراني “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يدعمنا بشكل مستمر في تنفيذ مشاريع عقرة وبردرش”، مضيفاً انه “تم تنفيذ مشاريع بكلفة 7 مليار و700 مليون دينار عراقي في عقرة وبردرش، وتم الانتهاء من بعضها وبعضها الاخر قيد التنفيذ”.

وأشار ميراني الى انهم “أعادوا تأهيل الطرق ايضا في القضائين”، مضيفا انهم “قاموا بتأهيل طرق 40 الى 50 قرية بعد حدوث الفيضانات فيها، وتعمل فرقنا الان في دينارته وروفيا ودارتو وبجيل”.

وأوضح انه “منذ عام 2019، تم إعادة تأهيل ما بين 400 الى 500 كيلومتر من الطرق في عقرة وبردرش بتكلفة تزيد عن 40 مليار دينار، وتم تنفيذ مشاريع بقيمة 7 مليار دينار هذا العام”.

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