الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الحرة “هدى بار”

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 4 أيلول (سبتمبر) 2024، في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الحرة “هدى بار”، برئاسة الرئيس العام للحزب زكريا يابيجي أوغلو.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر المستجدات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النضال المدني لخدمة شعوب تركيا، والعلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب هدى بار، مع التأكيد على أهمية تعزيز تلك العلاقات.

وأشاد الرئيس العام لحزب هدى بار، خلال اللقاء، بدور الرئيس بارزاني في تَقَدُّم قضية الشعب الكوردي، معبراً عن سروره بالتنسيق والعلاقات القائمة بين حزب هدى بار والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفي جانب آخر من اللقاء، أشار الرئيس بارزاني إلى تاريخ نضال شعب كوردستان، وأوضح للوفد الضيف أن أفضل وسيلة لحل قضية كوردستان تكمن في التفاهم، وقبول الآخر، واللجوء إلى الحوار والحل السلمي.

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