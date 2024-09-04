السفير الهندي يؤكد لرئيس إقليم كوردستان رغبة بلاده مواصلة تعزيز العلاقات

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن شكره وتقدير إقليم كوردستان لسفير الهند لدى العراق، براشانت بيسي، على مساعيه التي بذلها من أجل تعزيز علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، في الوقت نفسه أكد السفير الهندي رغبة بلاده مواصلة تعزيز العلاقات.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، السفير براشانت بيسي سفير الهند لدى العراق، بمناسبة انتهاء مهامه.

وعبر رئيس إقليم كوردستان نجيرفان بارزاني للسفير بيسي عن شكر وتقدير إقليم كوردستان له على “أعماله ومساعيه التي بذلها من أجل تعزيز علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان خلال فترة عمله في العراق”، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة، وفقاً للبيان.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن امتنانه للرئيس نيجيرفان بارزاني وللجهات المعنية في إقليم كوردستان على إبداء الدعم له من أجل إنجاح مهامه، مؤكداً “رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات”.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام الهندي في إقليم كوردستان، تم مناقشة أوضاع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان.

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