معزياً بوفاة السائح ومؤكداً توطيد العلاقات.. سفير تركيا الجديد بالعراق يلتقي قادة إقليم كوردستان

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بشكل منفصل في أربيل، السفير التركي الجديد في العراق، آنل بورا إينان، بمناسبة مباشرة مهامه.

وجرى خلال الاجتماعين، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، قدم السفير التركي تعازيه للرئيس بارزاني بشأن مقتل سائح كوردي من دهوك في إسطنبول، كما أكد لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رغبة أنقرة في توطيد العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان.

وخلال لقائه الرئيس بارزاني، أكد السفير إينان، “رغبة تركيا في توسيع علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق بين الجانبين”.

مقاضاة الجناة

وحول جريمة قتل المواطن من دهوك، حكيم لقمان، تحدث السفير التركي خلال اللقاء بـ “تفصيل واستفاضة عن جريمة مقتل سائح من إقليم كوردستان في تركيا”، معرباً عن تعازيه ومواساته إلى الرئيس بارزاني ولعائلة الضحية.

وأكد للرئيس بارزاني أن “السلطات التركية المعنية أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيث جرى إلقاء القبض على جميع الجناة المتورطين في الحادث”، مشدداً على أن “منفذي الجريمة سيلقون جزاءهم العادل حتماً”.

وبعد الترحيب، أكد الرئيس مسعود بارزاني على “تعميق العلاقات وتمتين أواصر التعاون بين إقليم كوردستان وتركيا”.

توطيد العلاقات

أما خلال لقائه نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، أعرب السفير التركي آنل إينان عن سروره بمباشرته مهام عمله سفيراً لبلاده لدى العراق.

وأكد رغبة تركيا واستعدادها لـ “توطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة”.

إلى جانب ذلك، شكلت أوضاع العراق وإقليم كوردستان الداخلية، والأوضاع في المنطقة عموماً، محوراً آخر للقاء بين السفير التركي ورئيس إقليم كوردستان.

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