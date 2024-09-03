شاخوان عبدالله يترأس اجتماعاً لمناقشة توسيع عمل لجنة المادة 140

استقبل رئيس نائب مجلس النواب العراقي، د.شاخەوان عبدالله إجتماعاً للجنة المادة 140 النيابية بحضور أعضاء اللجنة، وإستضافة قائم مقام قضاء شيخان ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

وجاء ذلك، لمناقشة توسيع عمل اللجنة وقضية إصدار البطاقات الوطنية للمواطنين وفق السجلات في مناطقهم الأصلية، وملف التعويضات للمرحلين والمستحقين ومسألة العقود الزراعية والوافدين، ومعالجة مشاكل الفلاحين في عدد من المناطق والقرى التابعة لمحافظات كركوك وديالى والموصل.

وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، يتم تحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها على 3 مراحل، تبدأ بالتطبيع بإعادة السكان غير الأصلين لمناطقهم بعد تعويضهم ماليا، ثم إجراء إحصاء لسكانها، ليتبعه استفتاء شعبي حول عائديته لحكومة بغداد أو أربيل، ويتم ذلك عن طريق اللجنة العليا لتنفيذ المادة.

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