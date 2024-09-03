مركز لالش إصدار كتاب جديد يكشف تفاصيل الجرائم ضد الإيزيديات في ظل داعش

شبكة لالش الاعلامية

أصدر مركز لالش الثقافي والاجتماعي كتاباً جديداً بعنوان الجرائم المرتكبة ضد النساء في النزاعات المسلحة و جرائم داعش ضد الإيزيديات نموذجًا، من تأليف الباحثة اللبنانية مادلين علي صبرا، يأتي هذا الإصدار كجزء من مبادرة المركز لالش لدعم الطلبة والباحثين الذين يتناولون موضوعات تتعلق بالديانة الإيزيدية، ويعكس التزامه بتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والمعاناة التي شهدتها المجتمعات الإيزيدية.

الكتاب يتناول بالتفصيل الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات على يد تنظيم داعش خلال النزاع. ومن خلال دراسة متعمقة وتحليل شامل، يكشف الكتاب عن طبيعة هذه الجرائم، ويستعرض التأثيرات المدمرة التي خلفتها على الضحايا والمجتمع الإيزيدي بشكل عام.

في تعليق له، قال مسؤول في مركز لالش سعيد جردو: “إن هذا العمل الأكاديمي لا يسلط الضوء فقط على المآسي التي واجهتها النساء الإيزيديات، بل يساهم أيضاً في توثيق هذه الانتهاكات من أجل تحقيق العدالة والاعتراف بالمعاناة التي عانتها هذه الفئة الضعيفة”. وأضاف أن “نشر مثل هذه الدراسات يعزز الوعي حول القضايا الإنسانية ويساعد في تحقيق العدالة في المستقبل.”

يأتي هذا الكتاب كأداة هامة للباحثين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان، ويوفر رؤية معمقة حول الجرائم التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديات، مما يسهم في تعزيز الحوار الأكاديمي والإنساني حول هذه القضايا الهامة.

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