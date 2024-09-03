مسرور بارزاني: حكومة كوردستان تسعى من خلال رقمنة الخدمات العامة إلى رفع مستواها ومنع البيروقراطية وإهدار الموارد

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن رقمنة الخدمات العامة، تسهم في تحسين وتسريع مستوى الخدمات ومنع البيروقراطية وإهدار الموارد العامة.

وجاء ذلك خلال كلمته التي القاها، خلال افتتاح معرض هايتكس الدولي في أربيل بدورته الخامسة، صباح اليوم الثلاثاء 3 أيلول 2024.

و رحب مسرور بارزاني بالحضور، معرباً عن أمله في أن يكون معرض ومؤتمر هايتكس “فرصة لمواصلة تطوير إقليم كوردستان، وربطه بشكل أكبر بالسوق وعالم التكنولوجيا”.

وبحسب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، فإن “رقمنة شؤون الحكومة ورقمنة الخدمات العامة تأتي من أجل رفع وتسريع مستوى الخدمات ومنع البيروقراطية وهدر الموارد العامة، وكان هذا أحد أهدافنا الرئيسية”.

ووصف رئيس وزراء إقليم كوردستان دائرة التكنولوجيا والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان بأنها “واحدة من أكثر المكاتب نشاطا” وقال إنها تعمل على بناء بنية تحتية رقمية قوية ومتطورة.

وأضاف: “في الماضي، أعلنا عن استراتيجية التحول الرقمي في إقليم كوردستان بهدف إنشاء حكومة عصرية حديثة توسع وتسرع عملية تنميتنا الاقتصادية، بحيث يصبح المواطنون مركز الاهتمام من خلال استخدام التكنولوجيا”.

وشدد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال ونشط في إقليم كوردستان حيث قال: “من هذا المنطلق، بدأنا بتنفيذ إصلاحات في النظام المصرفي من أجل بناء بنية تحتية وأساس اقتصادي رقمي حديث وقوي يمكنه مواكبة تطورات العصر”.

وتابع: “أستطيع أن أقول إننا الآن على طريق حقيقي للتحول والإصلاح من حيث التكنولوجيا ورقمنة الخدمات المصرفية والمالية التي ستزيد من تشجيع الشركات والمستثمرين في المنطقة وحول العالم”.

ووصف رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، النظام المصرفي في الاقليم بأنه “بات أكثر قوة وفاعلية”، في حين صرّح بأنه تم إدخال 500 ألف عامل في القطاع العام بنظام “حسابي” المصرفي المعتمد من قبل حكومة الاقليم في صرف المرتبات والمستحقات المالية.

وقال مسرور بارزاني أيضاً في كلمته، إن النظام المصرفي في اقليم كوردستان أصبح أكثر قوة وفاعلية ووصل الى مستوى جيد، ولا داعي بان يقف الآلاف من الموظفين طوابير لتسلم الرواتب بعد الآن.

وأردف بالقول، إنه “لغاية الآن 200 جهاز ATM في عموم الاقليم و برنامجنا هو وضع 1000 جهاز في عموم مناطق ومدن اقليم كوردستان، مضيفا أنه “قمنا حتى الآن بإدخال 500 الف عامل في القطاع الخاص بنظام “حسابي” المصرفي، وضمن برنامجنا إدخال مليون عامل مع حلول العام المقبل”.

وتابع مسرور بارزاني القول إن “الخدمات المصرفية في اقليم كوردستان شهدت تطورا بخمسة أضعاف خلال الأشهر العشرة الماضية”.

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