الإطاحة بعصابة سرقت 170 رأسا من الأغنام في السليمانية

أعلنت قيادة شرطة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة سرقت 170 رأسا من الأغنام في المحافظة.

وقالت في بيان إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى ورد من مواطن يفيد بسرقة 170 رأسا من الأغنام منه”، مبينة أن “التحقيق أفضى إلى إيجاد رؤوس الأغنام وضبطها وإعادتها لمالكها بالتعاون مع جهاز الأمن في مدينة جمجمال بعد استصدار الموافقات القضائية”.

وأضافت أن “مفارز مكافحة الإجرام في دوكان تمكنت من القبض على شخصين في المدينة اعترفا أمام قاضي التحقيق لاحقا بسرقة تلك المواشي”.

وأكدت “مصادرة مركبة كانت بحوزة المتهمين لحظة القبض عليهم”، لافتة إلى “توقيف المتهمين وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية”.

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