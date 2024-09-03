وزارة التجارة العراقية: قريباً صرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان

أفادت وزارة التجارة العراقية، بأن الوزارة ستقوم في الايام القليلة المقبلة بتسديد مستحقات فلاحي اقليم كوردستان عن محصول الحنطة، مشيرة الى أن كميات الحنطة المسوقة لهذا العام كانت أكثر من الأموال المخصصة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024) إن “الوزارة تعامل المزارعين بشكل عادل”، مبيناً أن “وزارتنا حريصة على دفع مستحقات المزارعين في إقليم كوردستان وأتوقع ذلك في غضون أيام قليلة”.

وأوضح محمد حنون: “لم تصلنا أي رسالة سلبية من وزارة المالية بشأن صرف الأموال”.

يشار الى أن أكثر من 500 مليار دينار لم تدفع لمزارعي القمح في إقليم كوردستان هذا العام.

ولفت محمد حنون، الى أن بعض المزارعين في كركوك ونينوى لم يتلقوا مستحقاتهم من محصول القمح.

بلغت كمية القمح التي استلمتها وزارة التجارة العراقية هذا العام 6.3 مليون طن؛ منها نحو 700 ألف طن من إقليم كوردستان.

ولفت المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية الى أن “زيادة إنتاج القمح هي سبب التأخير”، مؤكداً أنه “لم نتوقع إنتاج كميات كبيرة من القمح، حيث كانت الأموال المخصصة أقل من الكمية المنتجة”.

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