نيجيرفان بارزاني للقنصل الألماني الجديد: الفائز بانتخابات برلمان الإقليم هو شعب كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أثناء استقباله للقنصل الألماني الجديد في الإقليم، بأن الفائز بانتخابات برلمان الإقليم هو شعب كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان، إن “رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الاثنين القنصل العام السابق كلاوس سترايشر والقنصل العام الجديد لألمانيا في إقليم كوردستان ألبرشت فون فيتكي”.

وعبر بارزاني خلال اللقاء، بحسب البيان، عن امتنانه لـ”عمل وواجبات القنصل العام السابق لألمانيا، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، ورحب بالقنصل العام الجديد لألمانيا معربا عن استعداد الجهات المعنية في كوردستان لإنجاح مهمته”.

من جانبه أعرب القنصل الالماني عن سعادته بعمله في إقليم كوردستان، وأشاد بدعم الجهات المعنية لإنجاح مهمته. وأعرب القنصل العام الألماني الجديد عن سعادته بتعيينه، وأعرب عن دعم بلاده ورغبتها في تطوير العلاقات مع إقليم كوردستان.

ولفت البيان إلى أن “اللقاء بحث الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وكانت آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة محورا آخر للاجتماع”.

وأكد نيجيرفان على “أهمية الانتخابات ونجاح عملية الاقتراع لإقليم كوردستان”، مبيناً بالقول إن “الفائز في الانتخابات هو شعب كوردستان وعلى الجميع محاولة إجراء الانتخابات في أجواء سلمية”.

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