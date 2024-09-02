مالية كوردستان تنشر جدول رواتب تموز

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان (قبل قليل) عن موعد توزيع رواتب شهر يوليو/ تموز، مشيرة إلى ان التوزيع سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الـ 3 من أغسطس/ آب الجاري، وستنتهي الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان ، أنه يجب على جميع الوزارات ، بالإضافة إلى الموظفين والمستفيدين من الرواتب ، الالتزام بتواريخ توزيع الرواتب وفقاً للجدول الزمني المحدد.

داعية ، جميع الموظفين إلى التأكد من أن رواتبهم قد تم تحويلها إلى حساباتهم المصرفية بحلول يوم الأربعاء، حيث يمكنهم استلام الرواتب في نفس اليوم.

هذا فيما كانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت ، اليوم الاثنين، عن توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم ابتداءً من شهر تموز/يوليو الماضي مع اقرانهم في الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان للوزارة انه “بتوجيه من وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، سيتم توزيع رواتب شهر تموز/يوليو للمتقاعدين في إقليم كوردستان وفق قانون التقاعد الموحد، وستكون هذه الرواتب متساوية مع اقرانهم من متقاعدي الحكومة الاتحادية”.

يذكر ان الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق هو 500 الف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان 230 الف دينار.

وادناه جدول الرواتب بحسب وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان.

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