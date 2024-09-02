لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تبحث مع رئيس مجلس نينوى أسباب إقالة رؤساء الوحدات الإدارية

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية استضافت رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، لبحث ومناقشة أسباب قرار إقالة عدد من رؤساء الوحدات الإدارية.

دوبرداني قال إن” اللجنة أكدت ضرورة التزام مجالس المحافظات بسلك الطرق القانونية في تغيير رؤساء الوحدات الإدارية أو مدراء الدوائر ، أي وفق السياقات القانونية التي تشمل استضافة ثم التحقيق ومن ثم ترشيح بديل عبر فتح باب الترشيح حسب الضوابط والتعليمات”.

وحول الانسداد السياسي في نينوى ، أكد دوبرداني أن” الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينتظر موقف باقي الكتل تجاه دعوة رئيس مجلس محافظة نينوى للجلوس على طاولة واحدة ، ونأمل أن يعتمد التوافق السياسي لحل المشكلات التي تعاني منها نينوى. “

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