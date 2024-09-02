الطب العدلي يسجل 421 حالة “اعتداء جنسي” خلال 6 اشهر في العراق

اكد تقرير إحصائي حديث، اليوم الاثنين، أن 421 شخصا وقعوا ضحية الاعتداءات والعنف الجنسي خلال الستة اشهر الماضية .

وقالت مديرة شعبة الوقعات الجنسية في دائرة الطب العدلي الدكتورة لينا في بيان، نسخة منه، إنه “بحسب معطيات التقرير فان نسبة تعرض النساء للتحرش أعلى مقارنة بالرجال اذ تعرضن نحو327 حالة من الاعتداء والعنف في حين تعرض 94 حالة من الذكور ولمختلف الاعمار”.

وأضافت، إن “مجمل هذه الفئة محالة من الجهات التحقيقية والقضائية والمرسلة بكتاب رسمي يتضمن صورة فوتوغرافية حديثة مختومة بختم الجهة التحقيقية المرسلة للفحص مع ختم الساعد الايسر بنفس ختم الجهة التحقيقية”، مشددة على “الخصوصية وسرية الناجين من العنف الجنسي من قبل فريق متخصص من الأطباء العدليين ذوي الكفاءة والخبرة في كيفية التعامل مع تلك القضايا وذلك لأهميتها البالغة وخصوصيتها”.

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