وزير التربية: انخفاض نسبة الأمية في عهد الكابينة التاسعة إلى 16%

أكّد وزير التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، أن نسبة الأمية في الإقليم انخفضت في عهد الكابينة التاسعة منذ بدء مهامها.

وقال حمه سعيد في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، إن نسبة الأمية في عموم إقليم كوردستان كانت 24 % في عام 2018، لكنها انخفضت إلى 16%، مع قابلية انخفاضها مستقبلاً.

وأضاف: «عيّن رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع بدء عمل الكابينة التاسعة أكثر من 5088 معلماً متعاقداً إلى معلمين دائمين، كذلك تعيين 748 معلماً للتربية الخاصة في المدارس الحكومية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».

وطبعت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان 19 مليون و768 ألف كتاب للعام الدراسي الجديد (2024-2025) لجميع الأقسام والمراحل، بكلفةٍ تجاوزت 24 مليار دينار.

وفي عهد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم تغيير محتوى وتصميم 407 كتب بجميع اللغات (الكوردية باللهجتين السورانية والكورمانجية، والعربية والإنجليزية والسريانية).

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