الغلاي: لمسنا بدء الدعاية الانتخابية من جانب أطراف ومرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

الغلاي لـ كوردستان24: لمسنا بدء الدعاية الانتخابية من جانب أطراف ومرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، إطلاع المفوضية على حالات الدعاية الانتخابية المبكرة من جانب بعض الأطراف والمرشحين للدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان، أن هناك لجنة تسجل هذه المخالفات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، اليوم الأحد 1 أيلول 2024 لـ كوردستان24، إن “المفوضية لمست بدء الدعاية الانتخابية من جانب أطراف ومرشحين للدورة السادسة للانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان، وأن لجنة رئيسة ولجاناً فرعية في مكاتب المفوضية تسجل هذه المخالفات، وعلى الأطراف والمرشحين الأخذ بهذا لأن المخالفات تتبعها عقوبات وهي عقوبات شديدة”.

وأضافت، أن “لجان متابعة وتسجيل المخالفات تسجل كل المخالفات وتقدمها لاحقاً لمجلس المفوضين الذي سيتخذ قراراته بشأنها”.

يذكر أن عقوبة البدء بالحملات الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدئها يستتبع عقوبات تمتد من تغريم المرشح إلى استبعاده من السباق الانتخابي، ونظام الشكاوى والطعون الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان المرقم 8 لسنة 2024 والمصادق عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، خصص المادة الخامسة منه للمخالفات التي يرتكبها أعضاء الأطراف المشاركة والمرشحون أو وكلاؤهم ومؤيدوهم، وقد حددت المفوضية خمس عقوبات لهذه المخالفات وهي: الغرامة المالية، وإلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب أو التحالف السياسي، وإلغاء المصادقة على الممثل المخول أو وكيل المرشح أو الحزب أو التحالف السياسي، وإلغاء المصادقة على تسجيل المنظمة الرقابية أو العضو المخالف فيها، وإلغاء النتائج التي يحققها المرشح أو الحزب أو التحالف السياسي المخالف.

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