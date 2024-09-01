سبتمبر 02, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بعد دعمه لإسرائيل.. منع ظهور التميمي في وسائل الاعلام

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فى :أخبار عــامة
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بعد دعمه لإسرائيل.. منع ظهور التميمي في وسائل الاعلام

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، قراراً يقضي بمنع وسائل الاعلام من استضافة المحلل السياسي غيث التميمي على خلفية إعلان دعمه لإسرائيل.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه “نظراً لما تم رصده في الوسائل الإعلامية على غيث عبد الجبار عبد الله التميمي بطرح مضامين في وسائل الإعلام تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي”.

وحددت الهيئة القواعد التي تمت مخالفتها، وهي “منع التحريض على العنف والكراهية، والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات”، مشيرة إلى أن التميمي خالف أيضاً قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، من خلال “ترويجه للكيان الصهيوني ودعم وتشجيع سياساته وأفعاله”.

وقررت الهيئة “منع ظهور التميمي لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدور الكتاب ادناه، حيث تتحمل وسائل الإعلام التبعات القانونية كافة المترتبة في حال الاستضافة”.

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