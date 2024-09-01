ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى أوروبا: أربيل تحظى باحترام دولي ومكانة بارزة

أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور آشكيي، مساء السبت 31 آب (أغسطس) 2024، أن مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تحظى باحترام دولي ومكانة بارزة.

وقال دلاور آشكيي، في مقابلة مع كوردستان24، إن “أربيل أصبحت مركزاً مؤثراً في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتحظى باحترام ومكانة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأشار آشكيي إلى أن “أربيل أصبحت مركزاً مهماً وبارزاً، خاصةً بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي لديها ممثليات في عاصمة إقليم كوردستان”.

وأوضح أن “قنصليات الدول في أربيل، وخصوصاً الأوروبية منها، تتمتع بخصائص فريدة تميزها عن معظم قنصلياتها في بقية دول العالم”.

وشدد على أن “القنصليات الموجودة في أربيل تمثل سفارات بلدانها، مما يعكس أهمية أربيل كمركز مهم لهذه الدول”.

والعلاقة بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي تتسم بالتعاون المتعدد الأوجه، الذي يشمل الجوانب السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والإنسانية.

إقليم كوردستان يسعى لتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحوار السياسي والدبلوماسي. يستقبل الإقليم وفوداً من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشكل دوري، مما يعكس الاهتمام المتبادل في قضايا حقوق الإنسان، الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب.

الاتحاد الأوروبي يدعم إقليم كوردستان في جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف.

بشكل عام، يمكن وصف العلاقة بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي بأنها إيجابية وبناءة، حيث يسعى كلا الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

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