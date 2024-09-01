رحلة “الاتاوات” من كردستان الى بغداد.. ناقلو الدجاج ينثرون 4 ملايين على سيطرات كركوك-ديالى

أطلق عدد من سائقي شاحنات نقل الدجاج الحي من كردستان الى بغداد شكاوى من تعرضهم للابتزاز وفرض اتاوات في السيطرات الممتدة من دخول كركوك وصولا الى بغداد، حيث يصل مجموع مبالغ الاتاوات الى 4 ملايين دينار.

وقال سائقو الشاحنات في حديث للسومرية نيوز، انه منذ دخول كركوك في سيطرات جيمة وتازة وسرحة وصولا الى دخول الشعب، جميعها تفرض اتاوات على أصحاب سيارات نقل الدجاج الحي حيث ننفق ما يقارب 4 ملايين دينار حتى ندخل بغداد.

وأوضح ناقلو الدجاج، ان هذه المبالغ ليست رسمية بل تفرض “خاوة”، حيث يتم تهديدنا بعدم دخولنا ورمي الدجاج في العراء او موتهن في الشاحنات اذا لم نقم بدفع بين مليون الى مليون ونصف لكل سيطرة نمر بها.

واكد ناقلو الدجاج ان الامر لايقتصر على السيطرات بل حتى دائرة البيطرة في كركوك تأخذ 3 ملايين دينار مقابل اصدار كتاب الصحة، وفق تعبيرهم.

وطالب السائقون الحكومة الاتحادية في بغداد بفرض إجراءات دفع كمارك او ضريبة او أي مبالغ للدخول بشكل رسمي مقابل أوراق رسمية بدلا من الاتاوات المفروضة من السيطرات.

وبحسب المعلومات فأن وزارة الزراعة فرضت تعليمات جديدة بمنع دخول الدجاج الحي القادم من كردستان الى بغداد وباقي المحافظات، فيما يقول مسؤولون ان هناك خططا لايجاد إجراءات تنظيمية خوفا من ان يكون الدجاج الداخل هو دجاج مستورد وليس من انتاج كردستان.

ويعاني العراق نقصا في انتاج الدجاج مقابل الاستهلاك حيث يستهلك بين 700 الف الى مليون طن سنويا فيما لاينتج سوى 200 الف طن، بالمقابل تنتج كردستان 250 الف طن، تستهلك 150 الف طن ويبقى 100 الف طن فائض يحاول المنتجون بيعه وارساله الى بغداد وباقي المحافظات العراقية.

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