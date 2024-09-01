حادثة شجار في إسطنبول تنتهي بمقتل مواطن من دهوك واعتقال شقيقه

قُتل مواطن من ناحية كلكجي في محافظة دهوك طعناً بالسكين أمام فندق في مدينة إسطنبول التركية، في حين تم اعتقال شقيقه على خلفية الحادث.

صباح اليوم الأحد 1 أيلول (سبتمبر) 2024، اندلع شجارٌ أمام فندق زيوريخ في مدينة إسطنبول التركية بين ثلاثة مواطنين من ناحية كلكجي في محافظة دهوك وعدد من الأشخاص الآخرين، مما أدى إلى مقتل أحدهم طعناً بالسكين.

المواطن الذي قُتل أثناء الشجار يُدعى (حكيم لقمان)، ويبلغ من العمر نحو 45 عاماً، ويعمل في تجارة المركبات. وهو أب لثلاثة أطفال. في حين اعتقلت قوات الأمن شقيقه الذي كان مشاركاً في الشجار.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان24، أفاد ذوو حكيم لقمان بأنهم “لا يعرفون حتى الآن سبب الشجار”، مشيرين إلى أن “شرطة إسطنبول لم تقدم أي تفسير حول ملابسات الحادث”.

وأوضحوا أن “حكيم وشقيقه، برفقة ابن عمهما، كانوا في إسطنبول منذ عدة أيام بغرض السياحة. لكنهم تعرضوا هذا الصباح لشجار مع أكثر من 10 أشخاص، الذين فرّوا من الموقع، ولم يتم القبض على أيّ منهم”.

ويُشار إلى أن عدداً من أفراد عائلة حكيم لقمان توجهوا إلى تركيا، لاستعادة جثمانه، والتحقيق في تفاصيل الحادث.

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