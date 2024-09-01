بدء الترقيم والحصر.. انطلاق أولى مراحل التعداد السكاني في العراق

أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأحد، عن انطلاق مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في جميع محافظات العراق، كأولى مراحل التعداد السكاني العام في البلاد.

وقالت وزارة التخطيط في بيان، إن عمليات الترقيم والحصر تجري «بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث مدرب ومؤهل، موزعين على جميع أنحاء البلاد لتنفيذ هذه المهمة الحيوية. وسيتم خلال هذه المرحلة زيارة جميع المساكن والمباني والمنشآت لترقيمها وحصرها وتحديد إشغالها ومواصفاتها وخصائصها من أجل تهيئة إطار عمل العداد لمرحلة التعداد السكاني الذي سيجري تنفيذه يوم 20-11-2024».

أضاف البيان: «تعد مرحلة عملية الحزم والترقيم والحصر، ركيزة أساسية لنجاح التعداد العام للسكان والمساكن، وتستمر لمدة شهرين متتاليين (60 يوم)».

ولفت إلى أن أبرز ملامح هذه المرحلة:

– حزم المحلات والقرى وتقسيمها إلى بلوكات صغيرة، يتمكن من خلالها كل باحث من ترقيم وحصر المساكن والمباني والمنشآت كافة ضمن نطاق مسؤولية عمله.

– ترقيم المباني: سيتم ترقيم جميع المباني السكنية وغير السكنية والمنشآت بشكل منهجي يسهل عملية تحديد المواقع وتقديم الخدمات المختلفة. ⁠.

– حصر السكان: سيتم جمع بيانات عن عدد الأسر وأفرادها، والعاملين في المنشآت حسب الجنس والجنسية وقطاعات العمل.

ودعت وزارة التخطيط الأسر والمواطنين إلى «إبداء التعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية، لأنها ستعود بالنفع على الجميع وتمثل نقلة نوعية في مسيرة التعداد، لتوفير البيانات الدقيقة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل للعراق».

كما دعت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية جميع وسائل الإعلام إلى «المساهمة في توعية المواطنين بأهمية التعداد، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في هذا المشروع الوطني».

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