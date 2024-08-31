مسعود كارش: أربيل عقب 2003 أصبحت مركزاً للإزدهار وسط العراق

أكد نائب محافظ أربيل مسعود كارش، أن السلام والسياسات الحكيمة جعلت من أربيل مركزا دوليا للعلاج من الأمراض.

وقال كارش، اليوم السبت 31 آب 2024، لـ كوردستان24: إن “السلام والسياسات الحكيمة جعلت من أربيل مركزا دوليا لعلاج الأمراض حيث يأتي المرضى من جنوب ووسط العراق وحتى من الخارج إلى أربيل للعلاج”، وزاد: أصبحت أربيل مركزا للرفاهية في العراق منذ بعد 2003”.

وأضاف: “تم بناء عدة مستشفيات وسط أربيل، ويأتي مواطنون من مناطق أخرى إلى أربيل لتلقي العلاج، بالإضافة إلى بناء عدة مدارس دولية في أربيل، وتم إنشاء العديد من الجامعات والكليات، “كل هذا نتيجة الأمان، والسياسات الحكيمة، حيث أصبحت أربيل مصدر ثقة المواطنين في الداخل والخارج”.

وأردف: ” لقد أصبحت أربيل مركز الرخاء وسط الدول العربية ووسط وجنوب العراق، ويأتي الناس إلى أربيل من مناطقهم غير الآمنة ويشعرون أن هناك سلاماً في أربيل”.

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