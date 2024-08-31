الضابط الجوي العراقي بعهدة الاستخبارات بعد إسقاط الطائرة التركية: «أحرجنا مع أنقرة»

أفاد مصدر عسكري رفيع بأن الاستخبارات استدعت العميد الركن عبد السلام حمودي نائب قائد الدفاع الجوي للمنطقة الشمالية، على خلفية ظهوره في تصريحات متلفزة بأن المقاومات الجوية العراقية أسقطت طائرة تركية مسيرة في كركوك كانت اخترقت الأجواء من جهة السليمانية يوم الخميس الماضي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قالت إنها تحقق في الموضوع دون أن تتبنى رواية إسقاط الطائرة، وبحسب المصدر فإن تصريح العميد حمودي أحرج القيادات العسكرية والسياسية التي تسعى إلى تقوية العلاقات التجارية والعسكرية مع تركيا.

وذكر المصدر، أن «قرار استقدام العميد الركن عبد السلام حمودي للتحقيق جاء لسببين الأول إنه غير مخول بالتصريح، والثاني إن قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش امتنعوا عن إعطاء إي موقف بخصوص إسقاط الطائرة التركية».

وأضاف أن «تصريح العميد حمودي بإسقاط الطائرة التركية أحرج المؤسسة العسكرية والعراق الذي يريد تقوية المصالح التجارية والاقتصادية والعسكرية مع تركيا».

ولفت إلى أن «بغداد وأنقرة تدرسان افتتاح مقر عمليات مشتركة في العاصمة العراقية لتنسيق الجهود العسكرية في المنطقة».

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