تركيا تعفي العراقيين دون 15 وفوق 50 عاماً من تأشيرة الدخول

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا ، اليوم الخميس، قرارا رئاسيا يقضي بإعفاء المواطنين العراقيين دون الـ 15 وفوق الـ50 عاما من الحصول على تأشيرة (الفيزا) للدخول إلى الأراضي التركية.

وبحسب القرار الرئاسي، فإن حاملي جوازات السفر العادية من مواطني العراق الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو تتجاوز الـ50 سيتمكنون اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول القادم من دخول تركيا دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

وجاء في القرار أن الشريحة العمرية المذكورة ستتمكن من الإقامة في تركيا بهدف السياحة أو العبور (ترانزيت) مدة 90 يوما كحد أقصى خلال كل 180 يوما.

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