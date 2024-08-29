نقل نحو 1200 من عناصر الشرطة الاتحادية إلى ملاك مديرية شرطة نينوى

من المقرر نقل حوالي 1200 من عناصر الشرطة الاتحادية إلى ملاك مديرية شرطة نينوى، منهم 250 إلى 300 كوردي.، ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس محافظة نينوى إن هذا يدخل في سياق تسلم الملف الأمني للمحافظة.

رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى محمد الكاكائي، قال اليوم الخميس (29 آب 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية: “في إطار الاستعدادات لتسليم الملف الأمني في محافظة نينوى للشرطة، سيعاد اللواء 25 من الشرطة الاتحادية، المؤلف من أربعة أفواج، إلى جانب فوجين آخرين إلى مديرية شرطة نينوى”.

وكانت الملفات الأمنية في محافظات ذي قار والمثنى والنجف وواسط وبابل والديوانية قد سلمت إلى الشرطة في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري قد اعلن في أيار الماضي أنه ستتم استعادة الملف الأمني في 11 محافظة عراقية من الجيش وتسليمها إلى الشرطة هذا العام، مضيفاً أن محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين ستكون من بين المحافظات التي سيتم تسليم ملفاتها الأمنية إلى الشرطة.

رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، أشار إلى أن عدد الذين سيتم نقلهم من الشرطة الاتحادية إلى مديرية شرطة نينوى، يبلغ حوالي 1200 منهم حوالي 250 إلى 300 عنصر كوردي من أهالي محافظة نينوى.

كان هؤلاء في محافظة نينوى في السابق، لكن تم نقلهم إلى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية وعملوا غالباً خارج نينوى، بما في ذلك في محافظات جنوب العراق، ولكن بعد عودتهم سيعملون في محافظة نينوى وسيكونون تابعين لشرطة محافظة نينوى.

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