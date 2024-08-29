المفوضية تطلب حماية المكاتب ومراكز التسجيل لانتخابات برلمان الإقليم

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أهمية حماية المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل للانتخابات التشريعية لإقليم كوردستان وتأمين حركة الناخبين في يوم الاقتراع. وأكد مسؤول بوزارة داخلية الإقليم الاستعداد الكامل لانجاح العملية.

وضمن استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، استقبل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان القاضي عامر موسى الحسيني، اليوم الخميس، مدير عام ديوان وزارة داخلية الإقليم هيمن ميراني. بحضور ممثل مفوضية الانتخابات في اللجنة الأمنية وعضو مجلس المفوضين القاضي عباس فرحان الفتلاوي بمقرّ اللجنة في أربيل.

ورحب الحسيني، بميراني، “مقدماً شكره وامتنانه لوزارة الداخلية في الإقليم لتوفير وتسخير كافة الجهود الاستثنائية التي تقدمها القوات الأمنية بكل صنوفها، لإنجاح الحدث الانتخابي للإقليم في 20 تشرين الأول 2024”. حسبما جاء في بيان للمفوضية اليوم.

من جانبه، أشار الفتلاوي إلى “احتياجات مفوضية الانتخابات، ومنها أهمية حماية المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية، فضلاً عن تأمين حركة الناخبين في يوم الاقتراع”.

أما مدير عام ديوان وزارة داخلية بإقليم كوردستان هيمن ميراني، فقد أكد “استعداد وزارة الداخلية في الإقليم لتسخير جهود الأجهزة الأمنية كافة، لإنجاح الحدث الانتخابي المهم في 20 تشرين الأول من هذا العام”.

ويواصل رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، اللقاءات مع جميع شركاء العملية الانتخابية، استعداداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024″، بحسب المفوضية.

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