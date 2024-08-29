المانيا تجدد دعمها لقوات البيشمركة

جددت المانيا مواصلة دعمها لقوات البيشمركة في مجال الدعم اللوجستي والصحة والاعلام، وذلك خلال استقبال رئيس أركان البيشمركة لقائد القوات الالمانية في إقليم كوردستان والوفد المرافق له

وقالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها “استقبل الفريق الركن عيسى عُزير رئيس أركان وزارة البيشمركة اليوم الموافق ٢٨ آب ٢٠٢٤، الكولونيل لارس بيرسيكوفسكي قائد القوات الالمانية في إقليم كوردستان والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان “حضر اللقاء اللواء الركن هوشمند حيدر رشيد معاون رئيس الأركان للإدارة والميرة، واللواء الركن محمد سعيد مدير العلاقات والتنسيق، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المشتركة بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الألماني في الإقليم، وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، وخطواتها، وتعاون ألمانيا في مجال الدعم اللوجستي، والصحة، والإعلام لقوات البيشمركة جزءا آخر من المناقشات في اللقاء”.

وأشار البيان انه “وفي نهاية اللقاء جدد التأكيد على استمرار العلاقات بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق، ودعا رئيس الأركان إلى مواصلة تطوير العلاقات، وفي هذا الصدد أبدى استعداد الوزارة لمزيد من التعاون والتنسيق مع دول التحالف، وخاصةً ألمانيا بهدف مواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات”.

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