خلال لقائه الرئيس بارزاني.. القنصل الألماني يؤكد أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان وبلاده وضرورة ديمومتها

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، القنصل العام الألماني في أربيل ، كلاوس شترايشر، والذي أجرى زيارة وداعية إلى الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله ، وكذلك للتعريف بـ ألبرت فون ويتك وتقديمه كخلفٍ له في المنصب.

وخلال الاجتماع، عبرّ القنصل العام الألماني في أربيل عن شكره للرئيس بارزاني على دعمه المستمر له خلال فترة عمله في أربيل ، مبدياً تقديره لحسن الضيافة والتنسيق الذي قدمته مؤسسات الإقليم وشعب كوردستان ، مشيراً إلى أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان وبلاده وضرورة الحرص والاهتمام بديمومتها في المستقبل.

من جانبه ، أكد الرئيس بارزاني على أهمية تعزيز التعاون ومواصلة العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا ، معرباً عن شكره لجهود القنصل العام الألماني وتمنياته بالتوفيق والنجاح للقنصل الجديد في أربيل.

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإيضاحات اللازمة بهذا الصدد، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتنظيمها في أجواء هادئة وآمنة.

وشكّلت التهديدات الإرهابية على مستوى العراق والمنطقة محوراً آخر للقاء.

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