إقليم كوردستان وتايلاند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التبادل التجاري والزراعة والسياحة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/ آب ، سفير تايلاند لدى الأردن والعراق سوبارك برونغثورا.

وجرى خلال اللقاء ، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجالات التبادل التجاري، والزراعة والسياحة.

وأشار السفير التايلاندي الى أن زيارته بصحبة وفد تجاري من بلاده إلى إقليم كوردستان، تأتي في إطار توثيق آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع حكومة الإقليم.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن حرص إقليم كوردستان على توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين على أسس المصلحة المشتركة.

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