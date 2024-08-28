السوداني يعد بتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان قريباً

قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعد بتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع بإقليم كوردستان قريبا بعد مرور نحو شهرين على عدم تسلمهم اياها.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كركوك إنه تحدث مع رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع ووعد الأخير بتمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

وأكد أن وفدا من حكومة الإقليم يزور بغداد حاليا لحل المشاكل كافة المتعلقة بمسألة الرواتب، مردفا بالقول: بلا شك هناك بعض الإشكالات من قبل وزارة المالية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهذه الاشكالات ليس لها أي سند قانوني.

وأضاف عبدالله أن مسألة الرواتب هي قوت الشعب و يتعين أن يتقاضاها موظفو الاقليم في موعدها المحدد أسوة بالموظفين في باقي مناطق العراق.

وتابع بالقول إنه من المقرر أن يجتمع وزراء ومسؤولون من الكتل الكوردستانية في بغداد مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية حل مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وانتقدت حكومة اقليم كوردستان على لسان متحدثها، يوم الأحد الماضي، بشدة الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.

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