النزاهة: سنعمم النشرة الحمراء بحق نور زهير لدى الإنتربول الدولي

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون التحرك لتعميم النشرة الحمراء بحق المتهم بسرقة القرن ” نور زهير”، وإحضاره عن طريق الانتربول الدولي.

وقال حيدر حنون في تصريحات صحفية: “إذا لم يتمكن الكفلاء من إحضار المتهم سنكمل له إجراءات النشرة الحمراء، ونعممها عبر الانتربول العراقي إلى الانتربول الدولي ونأتي به عاجلأً أم آجلاً”.

وأضاف: “سنحجز على أمواله الموجودة في العراق وكذلك الأموال الأخرى الموجودة في الدول العربية لا سيما في الامارات والأردن وتركيا”.

واعرب حيدر حنون عن امله في إكمال إجراءات المحاكمة مع المتهمين في هذه القضية “لأن لدينا أكثر من 30 متهماً في هذه القضية من ضمنهم هيثم الجبوري”.

في الوقت نفسه نوه إلى أن “هيثم الجبوري أمر القبض الذي صدر بحقه ليست عن جريمة الأمانات الضريبية إنما عن قضية تضخم الأموال والكسب غير مشروع التي أكملتها هيئة النزاهة وأحالتها للمحاكم، حيث سجلنا تضخماً قدره 18 مليار ونصف سدد لهيئة النزاهة تقريباً 11 مليار وتعثر في تسديد الباقي”.

وأكد أن “بقية المتهمين الموقوفين في جريمة الامانات الضريبية منهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وكذلك الموظفين فيها، وبقية المتهمين المكفلين الذين هم في الخارج وفي الداخل حتى المتهمين الهاربين من الممكن إحالتهم ومحاكمتهم غيابياً حتى نتمكن من متابعتهم وإعادتهم مع حجز الأموال التي بحوزتهم التي سرقوها من العراق وهربوها”.

يشار إلى أن المتهم الآخر “هيثم الجبوري”، شغل في الحكومة السابقة مستشاراً لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وكان قد اعتقل في 30 تشرين الثاني 2022، لكن أطلق سراحه في 11 كانون الثاني 2023، بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.

وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته يوم أمس الثلاثاء إلا أنه لم يحضر.

محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بغداد، أجلت في 14 من آب الجاري محاكمة (نور زهير) إلى يوم (27 آب 2024) بعد أن طلب محاميه تأجيل المحاكمة لظروف خاصة.

ويوم الجمعة الماضي، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي نور زهير إلى حادث سير في منطقة الحدت – بيروت كاد يودي بحياته.

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