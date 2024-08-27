الرئيس بارزاني يستقبل السفير الباكستاني لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني السفير الباكستاني لدى العراق، وتم خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتهديدات الارهابية على المستويين الاقليمي والعالمي.

وقال مقر البارزاني اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 في بيان له أن “الرئيس مسعود بارزاني استقبل السفير الباكستاني لدى العراق محمد زيشان أحمد”.

وأضاف البيان ان السفير الباكستاني “أعرب خلال اللقاء عن سعادته بما يشهده إقليم كوردستان من ازدهار وسلام وتقدم، وأشاد بحكومة وقيادة إقليم كوردستان”، مؤكداً للرئيس بارزاني “إن بلاده ترغب في إقامة علاقات وثيقة مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات التجارية والثقافية”.

وأشار بيان مقر البارزاني الى أن “الجانبين تطرقا للاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن تهديد الإرهاب على المستويين الإقليمي والعالمي”.

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