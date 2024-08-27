“الأسعار بانهيار”.. دواجن كوردستان تشكو أمراض الدجاج وقرار منع تسويقها

بسبب فصل الصيف الحار جداً وخطر الأمراض في مزارع الدواجن، انخفض سعر الدجاج الحي بشكل كبير في إقليم كوردستان حيث أصبح سعر الكيلو غرام الواحد في السوق يصل أحيانا إلى ما هو أقل من 2500 دينار، مما زاد شكوى أصحاب تلك المزارع، خاصة بعد قرار بغداد بمنع تسويق الدجاج من الإقليم لبقية المحافظات العراقية.

ناظم عبد الله، رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية، أكد في تصريح لوكالة شفق نيوز أن “سعر الكيلوغرام الواحد الدجاج في مزارع الدواجن يتراوح حالياً بين 2250 ديناراً و2300 دينار”.

وأوضح أن “انخفاض سعر الدجاج مرتبط بالعرض والطلب، وأن المرض الذي انتشر مؤخراً أجبر أصحاب مزارع الدواجن على بيع الدجاج بسعر أقل”، مشيرا إلى أن “منع تسويق الدجاج الحي إلى مناطق الوسط والجنوب بقرار من بغداد كان سبباً في عدم تناسب الإنتاج مع الطلب، فانتاج الدجاج كثير والطلب الآن في مناطق الإقليم قليل”.

وطالب عبدالله من الجهات الحكومية العراقية “العدول عن قرار منع تسويق دجاج الإقليم الى محافظات الوسط والجنوب كون العراق والإقليم ملتزمين بأمن غذائي واحد”.

وأضاف قائلاً إن: “أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون للخسارة، حيث أن تكلفة الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي تصل إلى 2600 دينار”.

من جانبه، أعلن بائع الدجاج مروان خالد في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز أن “الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي يُباع حالياً بسعر 2500 دينار عراقي في المحال التجارية”.

وحول الأمراض التي تصيب الدواجن في عموم البلاد وحسب مصادر متخصصة فإن مزارع الدواجن في مناطق عديد من العراق تواجه أمراضاً تهدد الإنتاج، مما أدى إلى تراجع أسعار الدجاج بسبب المخاوف من انتشار الأمراض، ومن بين الأمراض التي تم الإبلاغ عنها هي “السالمونيلا والكامبيلوباكتر”، وهما من البكتيريا الشائعة التي تصيب الدواجن ويمكن أن تنتقل إلى البشر إذا لم يتم التعامل مع الدجاج بشكل صحيح و هذه الأمراض غالباً ما تنتشر في مزارع الدواجن غير الصحية، خاصة في المناطق الحضرية حيث تكون الظروف أقل من المثالية.

ويؤكد متخصصون، أن الوضع الحالي يشير إلى ضرورة تحسين الظروف الصحية في مزارع الدواجن، وتبني ممارسات أكثر أمانًا للحد من انتشار هذه الأمراض.

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