احصائية عالمية تكشف قيمة استيرادات وصادرات العراق في 2023

كشفت شركة “statista” الالمانية المتخصصة ببيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن صادرات واستيرادات العراق لعام 2023.

وقالت الشركة في جدول لها، ان “العراق صدر الى دول مختلفة من العام الماضي 2023 بضائع بقيمة حوالي 115.95 مليار دولار أمريكي”.

واضافت ان “العراق استورد بضائع خلال العام الماضي 2023 ما قيمته 95.53 مليار دولار”.

وأشارت إلى أن “الميزان التجاري لعام 2023 كان لصالح العراق حيث بلغ الفائض التجاري للعراق 20.42 مليار دولار”.

واوضحت ان “اهم الدول الشريكة للتصدير كانت الصين بنسبة 26% تليها الهند بنسبة 24% ومن ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9% ومن ثم الولايات المتحدة بنسبة 8%، أما اهم الدول الشريكة للاستيراد فكانت الصين بنسبة 28% وتأتي بعدها تركيا بنسبة 21% ومن ثم الإمارات بنسبة 19%”.

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