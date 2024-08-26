رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الألماني لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 26 آب (أغسطس) 2024، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الإقليم كلاوس شترايشر، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء الوداعي، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للقنصل العام، ولبلاده، حكومة وشعباً، على علاقاتهم الودية ودعمهم المتواصل لإقليم كوردستان، كما أكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

من جانبه، ثمّن القنصل العام الألماني دعم وتنسيق الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان مع القنصلية الألمانية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع الإقليم في شتى المجالات.

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