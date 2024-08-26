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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعملية مشتركة بين بغداد وأربيل.. الإطاحة بعصابة دولية لتهريب المخدرات

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فى :أخبار عــامة
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بعملية مشتركة بين بغداد وأربيل.. الإطاحة بعصابة دولية لتهريب المخدرات

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن الإطاحة بعصابة لتهريب وترويج المخدرات لها ارتباطات دولية، بعملية مشتركة بين القوات الأمنية في بغداد وأربيل.

وذكرت المديرية في بيان، أنه بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، تم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الرصافة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات إقليم كوردستان أربيل، للإطاحة بإحدى عصابات ترويج المخدرات.

وبينت أنه تم تنفيذ عملية استخبارية استندت إلى معلومات سرية دقيقة بتكتيك مبتكر، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات لديهم ارتباط دولي، مضيفة أنه تم اعتقالهم وبحوزتهم 30 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة في محافظة أربيل.

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