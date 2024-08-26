أغسطس 26, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق سيتحول إلى قندهار.. نائب سابق يحذر من تعديل قانون الأحوال

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فى :أخبار عــامة
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العراق سيتحول إلى قندهار.. نائب سابق يحذر من تعديل قانون الأحوال

قالت عضو مجلس النواب في الدورة السابقة شروق العبايجي إنّ تعديل قانون الأحوال الشخصية يحول العراق إلى أفغانستان وقندهار.


العبايجي وفي برنامج تلفزيوني ذكرت بأن “التعديلات في قانون الأحوال تقضي على مدنية الدولة وتفتح الباب أمام تحول العراق إلى أفغانستان وقندهار”، مضيفة أن “هذه التعديلات ستؤدي إلى اجتهادات وفتاوى أخرى تشبه تلك التي أطلقها داعش”.

وتحدثت العبايجي عن أن “القانون الحالي لا يجبر أحداً على شيء في أحواله الشخصية، لكن التعديلات اختيارية وملزمة”.

وأضافت أن “هناك من يحاول شيطنة المعارضين لهذه التعديلات، لكن جبهة المعارضة لها تتضمن قضاة ونخب من الأكاديميين وحتى شخصيات من خلفيات إسلامية”.

وجددت تأكيدها على أنه “في حال لم تكن هناك معايير للدفاع عن مدنية الدولة في العراق، فقد نصل إلى ما وصلت إليه افغانستان وقندهار”.

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