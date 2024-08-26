الانتهاء من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها انتهت من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وستبدأ بالاجراءات الاخرى.

وقال مسؤول الفريق الاعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جليل لكوردستان24 “انتهينا من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات برلمان إقليم كوردستان من قبل وزارة الداخلية وهيئة النزاهة الاتحادية وهيئة نزاهة إقليم كوردستان”.

وأضاف عماد جليل “انهم لم يستبعدوا أي مرشح من الترشح بسبب سوابق جنائية أو أي سبب آخر، وقد أعيدت قائمة أسماء المرشحين الى المفوضية وسنبدأ بالاجراءات الاخرى هذا الاسبوع”.

وأشار جليل الى أن “الخطوة التالية هي طباعة أوراق الاقتراع”.

وأعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في وقت سابق عن إجمالي عدد المرشحين لخوض انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في الـ 20 اكتوبر تشرين الأول القادم.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن عدد المرشحين الكلي بلغ 1190 مرشحاً، موزعون ضمن ائتلافين و13 حزباً، و85 مستقلاً، إضافةً لـ 39 مرشحاً للمكونات، تشمل 139 قائمة انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد؛ 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات.

بينما يبلغ إجمالي عدد الناخبين 2 مليون و899 ألف و878 ناخباً؛ من بينهم 2 مليون و683 ألف و618 ناخباً سيشاركون في التصويت العام، و215 ألف و960 ناخباً للتصويت الخاص.

وحددت المفوضية 1266 مركزاً انتخابياً، و6318 محطة انتخابية، خصص منها للتصويت الخاص 165 مركزاً، و749 محطة.

توزيع مقاعد برلمان كوردستان بحسب المحافظات:

أربيل 32 مقعداً

السليمانية 36 مقعداً

دهوك 24 مقعداً

حلبجة 3 مقاعد

(المجموع الكلي 95 مقعداً)

توزيع مقاعد المكونات بحسب المحافظات:

أربيل مقعدين اثنين

السليمانية مقعدين اثنين

دهوك مقعدٌ واحد

(المجموع الكلي 5 مقاعد)

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