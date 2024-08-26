أغسطس 26, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تبيع 100 كيلوغرام شهريا.. الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في أربيل ودهوك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

تبيع 100 كيلوغرام شهريا.. الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في أربيل ودهوك

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات، وضبطت بحوزتهم 85 كيلوغراماً من مخدر الكريستال.
وذكرت المديرية في بيان، انه “استمراراً لجهودنا في مكافحة المخدرات والقضاء عليها في عملية تقصي وجمع معلومات تفصيلية استمرت حوالي أسبوع، ثم الحصول على موافقة قاضي التحقيق الأمني مديريتنا بمعاونة مديرية التحقيق والرصد كما تم ضبط 85 كيلو جرامًا من مخدر الكريستال”.

وأشارت الى ان ” التحقيق كشف أن العصابة كان لديها مستودع في إحدى الحدائق (المزارع) المحيطة بأربيل وتم جلب هذه المخدرات من قلادزة إلى هذا المستودع وبيعها في أربيل ودهوك وعدة مدن أخرى”.

وأضافت المديرية ان “هذه العصابة تعتبر من أخطر عصابات المخدرات بحسب اعترافات أفراد العصابة الذين كانوا يبيعون أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات شهريا في أربيل ودهوك ومدن أخرى”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 17

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi