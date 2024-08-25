الرئيس بارزاني يستقبل السفير الإيطالي لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام الإيطالي في إقليم كوردستان ميكيلي كاميروتا، أكد السفير الإيطالي لدى العراق، الذي زار الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، على علاقات الصداقة بين الشعب الإيطالي وشعب كوردستان، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، تمنى الرئيس بارزاني النجاح للسفير الإيطالي لدى العراق، ووصف العلاقات بين شعبي كوردستان وإيطاليا بالتاريخية والودية.

وكان الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية والتهديدات والتطورات في المنطقة ومسألة تواجد قوات التحالف في العراق، وأهمية انتخابات تشرين الأول المقبل في إقليم كوردستان، مواضيع أخرى تمت مناقشتها خلال اللقاء.

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