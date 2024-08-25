إقليم كوردستان والأردن يوقعان مذكرة تفاهم بمجال الزراعة والصناعة الغذائية

وقع إقليم كوردستان والأردن، مذكرة تفاهم بمجال الزراعة والصناعة الغذائية، فيما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة، إن مسرور بارزاني استقبل، اليوم الأحد (25 آب 2024)، وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية خالد موسى الحنيفات.

وبحث الجانبان، تطوير التعاون والتنسيق في مجالات التجارة والزراعة والصناعة الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية بين الجانبين.

ونقل وزير الزراعة الأردني تحيات الملك عبدالله لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مشيراً إلى “العلاقات القوية والطويلة الأمد بين إقليم كوردستان والأردن”.

وأشاد الوزير الأردني بـ “التقدم والازدهار الذي تشهده أربيل وإقليم كوردستان”.

من جانبه، شكر رئيس وزراء إقليم كوردستان على “الدعم المستمر من الملك عبدالله وحكومة وشعب الأردن، الذين دعموا إقليم كوردستان في مختلف المراحل”.

وأعرب مسرور بارزاني عن “استعداد حكومة إقليم كوردستان لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية”، مشرفاً على “التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي زراعة اقليم كوردستان والمملكة الأردنية، في مجال التعاون والتنسيق في مجال الزراعة والصناعة الغذائية والاستيراد”.

وأشارت إحصائيات مديرية تسجيل الشركات في أربيل عام 2021، إلى وجود أكثر من 90 شركة أردنية عاملة في إقليم كوردستان، وأكثر من 70% منها هي عبارة عن ممثليات للفروع الرئيسة لهذه الشركات، وتدار البقية من خلال الشراكة، وأغلب الشركات الأردنية في إقليم كوردستان يعمل في التجارة العامة والاستشارات.

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