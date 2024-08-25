بيشوا هوراماني: حجز بغداد رواتب موظفي كوردستان منذ 50 يوماً أمر مجحف

انتقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بشدة، الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة، إن تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة أسماء 30 ألف شخص على قوائم رواتب موظفي الإقليم.

وأرجع المتحدث السبب في عدم تمويل الرواتب إلى وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج «تجويع شعب كوردستان»، مضيفا أنه «لا يوجد أي مبرر معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان».

وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية.

وتابع بالقول، إن «جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة إقليم كوردستان»، معتبراً أن «حجز رواتب موظفي إقليم كوردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمر مجحف».

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