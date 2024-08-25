الرئيس بارزاني في ذكرى أنفال بادينان: نصرّ بقوة على حقوق شعبنا المشروعة

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين على ارتكاب النظام العراقي السابق جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب كوردستان في منطقة بادينان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل ستة وثلاثين عاماً، في الفترة ما بين 25 آب 1988 إلى 6 أيلول 1988، وضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي بحق شعب كوردستان، تعرضت معظم مناطق وقرى منطقة بادينان لهجمات كيماوية غير إنسانية واعتقالات وقتل وترحيل وأنفال لمواطنين أبرياء على يد قوات النظام العراقي آنذاك.

ونتيجة لهذه الجرائم اللاإنسانية، استشهد واختفى وتشرد الآلاف من مواطني كوردستان، ودُمرت مئات القرى. وكان الهدف من جرائم النظام العراقي السابق كسر إرادة شعب كوردستان في دعم الثورة ومواصلة سياسة التغيير الديمغرافي في كوردستان.

في ذكرى الأنفال في بادينان، نحيي أرواح شهداء هذه الجريمة وجميع شهداء كوردستان ونصر بقوة على حقوق شعبنا المشروعة.

ويجب ألا ننسى هذه الجرائم وعلى الدولة العراقية أن تعوض عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى وكل الظلم الذي ارتكب بحق أمتنا.

مسعود بارزاني

25 آب / أغسطس 2024

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