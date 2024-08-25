نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة العراقية بتعويض ذوي المؤنفلين

طالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية بتعويض ذوي المؤنفلين من الأوجه كافة.

جاء ذلك في بيان لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (25 آب 2024) في ذكرى أنفال بهدينان.

واشار الى ضرورة أن “تكون حقوق المكونات كافة محفوظة، لنتمكن جميعاً من ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية”.

وهذا نص البيان:

نستذكر اليوم الذكرى الحزينة السنوية السادسة والثلاثين لأنفال بهدينان التي اكتسحت في الفترة (25 آب إلى 6 أيلول 1988) وفي آخر مراحل عمليات الأنفال، المدنيين وأرض ومياه وطبيعة المنطقة. تحية للأرواح الطاهرة لـ182 ألف مؤنفل كوردستاني، من كرميان إلى آخر قرى بهدينان، الذين سقطوا ضحايا لجرائم النظام العراقي آنذاك.

لقد حكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية بأن عمليات الأنفال هي إبادة عرقية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لهذا نعود ونطالب الحكومة العراقية مرة أخرى بتعويض ذوي المؤنفلين من الأوجه كافة. وفي إقليم كوردستان، ينبغي تقديم خدمات أفضل لذويهم الشامخين، وسنواصل مساعينا للإقرار بالأنفال كجريمة إبادة عرقية على المستوى العالمي.

إن إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية، ثمرة للأرواح الطاهرة ودماء آلاف الشهداء ودموع آلاف الأمهات الثكالى والتعرض لعمليات الأنفال والضربات الكيمياوية وكفاح وتضحيات الكوردستانيين، لذا فإن من واجبنا جميعاً أن نحميها وندافع عنها بكل الوسائل. ورغم كل المشاكل والخلافات، يجب أن يكون الوطن هو الهدف والجامع لنا كلنا.

في هذه الذكرى، نؤكد من جديد على أنه يجب استخلاص الدروس والعبر من الماضي في العراق، وأن تكون حقوق المكونات كافة محفوظة، لنتمكن جميعاً من ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية.

تحية وسلاماً لأرواح الشهداء المؤنفلين وجميع شهداء كوردستان. والشكر والامتنان لأهالي أربيل وأطرافها الكرام، الذين هبوا في تلك الأيام العصيبة لنجدة المنكوبين من أبناء بهدينان في (جيزنيكان). إن كرمهم وموقفهم الوطني لن ينسيا أبداً.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

25 آب 2024

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية