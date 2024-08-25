رئيس الحكومة في الذكرى الـ36 لأنفال بادينان: نؤكد على حق الضحايا في التعويض وعلى بغداد تحمّل مسؤوليتها

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 آب (أغسطس) 2024، بياناً في الذكرى السادسة والثلاثين لجرائم الأنفال في بادينان.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على حق عوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين في الحصول على تعويض عادل ومنصف عمّا لحق بهم جرّاء جرائم النظام العراقي السابق.

وقال: تقع على عاتق الحكومة الاتحادية المسؤولية القانونية والأخلاقية لإنصاف تلك الأسر بالتعويض المستحق.

وفيما يلي نص البيان:

نحيي اليوم، بكل إجلال وتقدير، ذكرى شهداء مجازر الأنفال في بادينان، إذ شهدت هذه المنطقة في آخر مراحل تلك الحملات المشؤومة التي ارتكبها النظام البعثي قبل 36 عاماً، جريمة لا تغتفر راح ضحيتها الآلاف ما بين شهيد ومغيّب، وتدمير قرى بأكملها، وتشريد عشرات الآلاف من أهلها.

لقد هدفت تلك الجرائم النكراء إلى إبادة شعب كوردستان واستئصاله من جذوره، إلا أن مرتكبيها عجزوا عن كسر إرادة شعبنا وثنيه عن نضاله المشروع نحو الحرية.

وفي هذه الذكرى المؤلمة، نؤكد مجدداً على حق عوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين في الحصول على تعويض عادل ومنصف عمّا لحق بهم جرّاء جرائم النظام العراقي السابق، إذ تقع على عاتق الحكومة الاتحادية المسؤولية القانونية والأخلاقية لإنصاف تلك الأسر بالتعويض المستحق.

وستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل أقصى جهودها لتقديم كل ما يليق من خدمات ورعاية إلى عوائل الشهداء والمؤنفلين كافة.

سلام على الأرواح الطاهرة للمؤنفلين في بادينان، وعموم شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2024/8/25

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