مرور 36 عاماً على أنفال منطقة بادينان بإقليم كوردستان

تصادف اليوم الأحد 25/8/2024 الذكرى الـ 36 على حملة الأنفال في منطقة بهدينان، آخر مراحل حملة الأنفال بحق الكورد في إقليم كوردستان.

وكان نظام البعث السابق في العراق نفّذ حملات عسكرية في عام 1988، أطلق عليها اسم “الأنفال”، استهدف فيها إخلاء وتدمير الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان.

ونتج عن الحملة، تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب أكثر من 180 ألف مواطن كوردي، ثبت بعد ذلك تعرضهم للتصفية ودفنوا في مقابر جماعية بالمناطق الصحراوية أو النائية وسط العراق وجنوبه.

وكانت أنفال بهدينان المرحلة الأخيرة من مراحل الحملة، واستمرت من ٢٥ آب إلى ٦ أيلول من العام ١٩٨٨، وشملت كل منطقة بهدينان.

وتضمنت الحملة تنفيذ ضربات بالسلاح الكيمياوي وعمليات اعتقال وقتل وتهجير وهدم مساجد وأديرة وقرى ومناطق بهدينان من قبل خمس فرق عسكرية. أما الناجون من هذه الحملة فقد لجأوا إلى إيران وتركيا وتشتتوا في مختلف البلدان.

ونفذت حملات الأنفال على ثماني مراحل، في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، بينها دولي جافايتي ومنطقة كرميان وقرداغ ودولي باليسان وخوشناوتي وبادينان تم خلالها إخلاء 5000 قرية كوردية، وقتل الآلاف من أبنائها.

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