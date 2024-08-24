رئيس الحكومة يستقبل مسؤول مكتب العلاقات في الاتحاد الأوروبي لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 24 آب (أغسطس) 2024، مسؤول مكتب العلاقات في الاتحاد الأوروبي لدى الإقليم توركيلد بيوغ، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه ومساندته لإقليم كوردستان، مثمناً دور مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب العلاقات في الاتحاد الأوروبي على مواصلة عملهم وأنشطتهم، والمضي قدماً في توثيق التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تباحث الجانبان بشأن الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات برلمان كوردستان، مع التأكيد على أهمية دور المراقبين الدوليين فيها، ولا سيّما الاتحاد الأوروبي، لضمان سير العملية الانتخابية بصورة نزيهة وشفافة وخالية من أي خروقات أو تلاعب أو مخالفات.

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