إقليم كوردستان يتسلّم مساعدات طبية من السعودية بنحو 500 ألف دولار

تسلّم إقليم كوردستان، اليوم السبت، مساعدات طبية من المملكة العربية السعودية بنحو 500 ألف دولار، وفق ما أعلنه وزير الصحة سامان برزنجي.

وفي مؤتمرٍ صحفي مشترك مع قنصل السعودية بأربيل، قال برزنجي إن المساعدات التي أرسلتها مؤسسة الملك سلمان الخيرية عبر قنصليتها، تبلغ 5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

وأعرب وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية على المساعدات المرسلة.

مشيراً إلى أن هذه المساعدات “تأتي استمراراً لمساعدات السنوات السابقة والتي قدّمتها المملكة لوزارة صحة كوردستان وشملت العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ونوّه برزنجي إلى أنه “من المقرر أن تقدّم السعودية معدات استراتيجية بقيمة 4 ملايين دولار للقطاع الصحي في إقليم كوردستان قريباً”.

من جانبه، قال رئيس فريق إيصال المساعدات الصحية التابع لمؤسسة الملك سلمان الخيرية، إن المساعدات الطبية لإقليم كوردستان ستستمر، معرباً عن أمله بأن تكون مفيدة لقطاع الصحة العامة.

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