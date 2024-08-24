تسجيل ثماني اصابات بالكوليرا في السليمانية

ثبت إصابة ثمانية أشخاص في محافظة السليمانية باقليم كوردستان بمرض الكوليرا، بعد إجراء فحوصات لهم للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

وقال وكيل وزير الصحة رهيل فريدون لشبكة رووداو الاعلامية يوم السبت (24 آب 2024) إنه “تم التأكد من إصابة ثمانية أشخاص بالكوليرا في السليمانية”.

يوم الخميس الماضي، قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في بيان، إنه يحتمل اصابة عدد من المرضى الذين دخلوا المدينة بمرض الكوليرا.

ودعا صباح هورامي المواطنين إلى عدم استخدام مصادر المياه غير المعتمدة وعدم تناول الخضراوات خلال هذه الفترة.

وأضاف أن “معظم الخضراوات الموجودة في الأسواق تسقى بالماء الثقيل وهي غير صالحة للاستهلاك”.

ويشتبه بالأشخاص الذين يعانون من الإسهال الشديد والقيء أنهم مصابون بمرض الكوليرا.

في 30 من آب 2023 أعلنت دائرة صحة السليمانية عن 10 حالات إصابة بالكوليرا.

يوصي الأطباء باتباع هذه الإرشادات للوقاية من الإسهال والقيء:

– غسل اليدين بانتظام بالصابون السائل، خاصة قبل الأكل وإعداد الطعام والرضاعة وبعد الذهاب إلى المرحاض والتعامل مع المرضى.

– تنظيف خزانات مياه الشرب بانتظام.

– غسل الفواكه والخضروات جيداً بالملح أو برمنغنات البوتاسيوم قبل تناولها.

– عدم تناول الطعام من العربات.

– التأكد من مصدر مياه الشرب.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية