الكابينة التاسعة تستكمل إنشاء سدي جمركة وتورجار

أكملت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بناء سد جَمَركة في سهل أربيل، والذي يمتد على مساحة 350 ألف متر مربع.

ويبلغ ارتفاع سد جَمَركة الذي أكملت حكومة إقليم كوردستان بناؤه 18 متراً وطوله 262 متراً، وقد تجاوزت كلفته المالية 4.3 مليار دينار.

ويتمتع السد بقدرة تخزينية تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب من المياه، مما يعزز قدرته على دعم الاحتياجات المائية في المنطقة.

ويُعد سد جَمَركة مشروعاً استراتيجياً حيوياً، حيث يلعب دوراً مهماً في التخفيف من آثار الجفاف ومعالجة نقص المياه خلال فصل الصيف. كما يساهم السد في تقليل مخاطر الفيضانات، مما يقلل الأضرار المحتملة التي قد تصيب القرى والمناطق المحيطة.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم سد جَمَركة في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، حيث سيعزز قطاع السياحة في المنطقة التي شُيد فيها، من خلال جذب أعداد كبيرة من السياح من داخل الإقليم وخارجه.

كما قامت الكابينة التاسعة ببناء سدّ تورَجار في إدارة گرميان، بهدف تعزيز الثروة الحيوانية، وتحسين أنظمة الري، وحماية المياه الجوفية، الذي تبلغ سعته مليوني متر مكعب.

وسدّ تورَجار يمتد على مساحة 450 ألف متر مربع، بارتفاع يصل إلى 17 متراً، ويتميز بقدرة استيعابية تبلغ مليوني متر مكعب من المياه. وقد اكتمل تشييده بنسبة 100%.

وتم بناء سدّ تورَجار لتعزيز الثروة الحيوانية وتحسين أنظمة الري وحماية المياه الجوفية. ويُتوقع أن يجلب السد فوائد كبيرة لسكان منطقة گرميان.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم كوردستان يضم 34 سداً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً، تم الانتهاء من 23 منها، بينما لا يزال 11 آخر قيد الإنشاء.

وقد أنجزت الكابينة التاسعة أعمال بناء ستة سدود تشمل جمركة، وخنس، وديوانه، وتورجار، وآقوبان، وشَوغير. ومن المتوقع إكمال سدي كومسبان وبستورة بنهاية العام الحالي.

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